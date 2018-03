Ein gigantischer Umsatz ermöglicht engagierte Hilfe

Bereits zum 41. Mal hatten die Organisatoren des Secondhand-Basars der evangelischen Kirchgemeinde St. Marien in Einberg zu ihrem Basar "Rund ums Kind" eingeladen. Die jahrelange Erfolgsgeschichte setzte sich weiter fort und dokumentierte in eindrucksvoller Weise, dass der Einberger Basar weit über die Stadtgrenzen bekannt ist. Insgesamt 5281 Artikel, knapp 10 000 Teile, wechselten den Besitzer, was zu einem Umsatz von 15 987,10 Euro führte.

Wie schon in den vergangenen Jahren schüttete das Basarteam mit Bianca Bauer, Moni Böhm, Marion Brückner, Natascha Endruweit, Sandra Herrmann, Martina Kohles, Steffi Steiner, Nicole Tarrach und Sandra Weber sein Füllhorn mit 2300 Euro aus. Bedacht wurden diesmal die Orchesterschule Rödental, die Grundschule Einberg, der TTC Rödental, die Christlichen Pfadfinder der Kirchgemeinde St. Marien und die Kirchgemeinde St. Marien. Die Spendenempfänger wussten bereits, wofür sie das Geld verwenden wollen. So ließ Melanie Schauer von der Orchesterschule wissen, dass für die Schüler neue Instrumente angeschafft werden sollen. Christian Kreuz vom TTC Rödental sagte, dass man neue Trikots kaufen wolle. Sebastian Romankiewicz von den Christlichen Pfadfindern sagte, dass die Spende unter anderem für neue Seile eingesetzt werden soll. In der Grundschule Einberg steht ein "Zirkusprojekt" an. Damit die Eltern nicht allein die Beiträge tragen müssen, freute sich Schulleiterin Claudia Rauch über die Unterstützung des Basarteams. Für eine Mitarbeiterfreizeit wird die Spende laut der Vertrauensfrau der Kirchgemeinde, Christine Winkler, eingesetzt. Bürgermeister Marco Steiner hob hervor, dass durch das Basarteam Projekte unterstützt werden, die seitens der Stadt nicht gefördert werden könnten oder dürften.

Martin Rebhan