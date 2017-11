Ein ganz großes Glas Rotwein

Ein Glas Rotwein vor dem Zubettgehen am Vorabend nannte eine 39-Jährige aus dem Landkreis als Grund, weshalb sie am Mittwochmittag auf dem Kulmbacher Marktplatz mit ihrem Lieferwagen beim Ausparken zwei geparkte Lkw touchiert habe.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Verursacherin nach Alkohol roch. Ein Test am Alkomaten ergab den stolzen Wert von 2,64(!) Promille. Der angerichtete Sachschaden war dagegen mit 3000 Euro ziemlich gering. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins der 39-Jährigen war die zwangsläufige Folge. pol