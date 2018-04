Ein fröhliches Gewusel herrschte am Karsamstag beim Ostereiersuchen in Ludwigschorgast. Zum 16. Mal hatte der SPD-Ortsverein die Aktion organisiert. Zwischenzeitlich ist sie eine liebgewordene Tradition.

In Scharen kamen auch heuer die Kinder mit Eltern und Großeltern zum Treffpunkt an der Schule. Nur einen Katzensprung davon entfernt ist das Kindergartengelände, auf dem Meister Lampe und seine Helfer 150 bunte Eier und viele Leckereien versteckt hatten. Nach dem Startkommando sausten die Kinder mit Körbchen oder Tüte los. Dabei freuten sich die Buben und Mädchen am meisten über das Suchspektakel. tb