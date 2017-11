"Ein feste Burg ist unser Gott"

Wer war Martin Luther? Was trieb ihn an? Diese Fragen wurden auf musikalisch-unterhaltsame Art beantwortet beim Luther-Musical in der Jakobskirche der evangelischen Kirchengemeinde Mitwitz. Über 70 Mitwirkende stellten das Musical "Martin Luther" mit Texten und Musik von Heiko Bräuning vor. Zu den Mitwirkenden gehörte der Projektchor unter der Leitung von Johanna Kästner, der Kinderchor der Grundschule Mitwitz unter der Leitung von Andrea Gregor-Nowak, die Dekanatsband aus Michelau sowie Mitglieder der Theatergruppe der evangelischen Kirchengemeinde Mitwitz. Die Gesamtleitung der beeindruckenden Aufführung lag in den Händen von Waltraud Butz und Burkhard Sachs. Schon seit Monaten hatten sich die Mitwirkenden auf dieses großartige Musical vorbereitet. Dafür wurden sie am Ende auch mit kräftigem Applaus belohnt. Im Mittelpunkt des Musicals standen das bewegte Leben Luthers und eine Botschaft: der Mut und die Hoffnung, die Martin Luther antrieben. hfm