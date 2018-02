Ein Fest für die Blasmusik

"Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten - Das Original" präsentieren am Samstag, 24. Februar, ihr Programm in Bad Kissingen. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal im Regentenbau. Ernst Hutter setzt seit 15 Jahren nach dem Tod des Ensemble-Gründers Ernst Mosch dessen Motto "Blasmusik mit Leib und Seele" fort. Die Zuhörer lassen sich von den Hits des Blasorchesters ebenso begeistern wie von den neuen Kompositionen der Musikanten und des musikalischen Leiters. 1956 hatte Ernst Mosch mit Musikern aus seiner Heimat, dem heutigen Tschechien, in Deutschland die "Egerländer Musikanten" gegründet. Tickets: Tourist-Information Arkadenbau, Tel.: 0971/804 84 44, per E-Mail: kissingen-ticket@badkissingen.de Geschäftsstelle der Saale-Zeitung. Foto: René Traut