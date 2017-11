Ein Essen für alle Helfer

Rund 170 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beziehungsweise ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind in der Pfarrei zur Heiligsten Dreifaltigkeit Gößweinstein mit ihren Filialen Kleingesee, Muggendorf und auch Tüchersfeld aktiv.

Ohne sie könnte die Pfarrei nicht ihre unterschiedlichsten Dienste für die Menschen vor Ort und in der Welt leisten: von den Seelsorgern, den Pfarrgemeinderats- und Kirchenverwaltungsmitgliedern bis zum Frauenbund und den Betreuerinnen für die Sternsinger.



Große Wertschätzung

In seiner Begrüßung im Pfarrzentrum betonte Pfarrer Pater Flavian Michali die Wichtigkeit der verschiedenen Dienste für die Pfarrei, besonders des ehrenamtlichen Dienstes.

Mit diesem Helferessen sei der herzliche Dank für die verschiedenen Dienste verbunden. Gleichzeitig soll dies auch das vorgezogene Weihnachtsgeschenk sein. Hierzu passend hatte es sogar geschneit. Das Tischgebet nahm Pater Flavian aus dem Psalm 145: "Aller Augen warten auf dich, o Herr; Du gibst uns Speise zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und erfüllst alles, was lebt, mit Segen. Herr, segne uns und diese Gaben, die wir von deiner Güte nun empfangen, durch Christus, unsern Herrn."

Die Wertschätzung für die Dienstleistenden soll auch dadurch zum Ausdruck kommen, dass vom Franziskanerkloster Pater January Sliwa und Bruder Tarsitius Lamik gekommen sind. Pater Aurelian weilt noch im Urlaub.

Auch Ruhestandspfarrer Monsignore Herbert Hautmann begrüßte Pater Flavian sehr herzlich und dankte ihm für seine Aushilfsdienste. Neben Pfarrsekretärin Elke Hübner und Sabine Neuner vom Frauenbund übernahmen auch die Franziskanerpatres die Bewirtung der Helferinnen und Helfer. Das leckere Essen lieferte in diesem Jahr der Partyservice Sebald aus Tüchersfeld. Abschließend dankte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Monika Lang Pfarrer Pater Flavian Michali und der Kirchenverwaltung für die Einladung. Hierbei erinnerte sie schon an die anstehenden Wahlen zum Pfarrgemeinderat und zur Kirchenverwaltung im Jahr 2018.

Gerade in dieser Zeit des Umbruchs wäre es schön, wenn sich auch jüngere Pfarrangehörige zur Wahl stellten.

Thomas Weichert