Ein Dönerladen sorgt in Weilersbach für gehörigen Wirbel

Seit Monaten wird schon fleißig geprobt. An den Osterfeiertagen ist es so weit. Da führt die Theatergruppe Weilersbach die Komödie in drei Akten "Döner, Durst und Dosenwurst" auf. Gespielt wird am Ostersonntag und Ostermontag, 1. und 2. April, sowie am Freitag 6. April, in der Schulturnhalle Weilersbach. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr, Einlass um 17.30 Uhr.

Vor der Erwachsenen-Aufführung steht die Jugend mit dem Theaterstück "Krasse Typen" auf der Bühne. Dabei wollen sich die jungen Akteure vor allem körpersprachlich präsentieren. Ob als "Jugendlicher heute", als "Hippi" mit Blumengirlanden oder als "Wochenende-Mann".

Spaß pur für Jung und Alt. Das ist auch das Stück "Döner, Durst und Dosenwurst", bei dem der quirlige Erkan am Marktplatz einen Dönerladen eröffnet und die angestaubte Geschäftswelt durcheinanderwirbelt. Zum Ärger der Lehrerin, die sich mit jedem anlegt. Nicht nur mit Erkan, der Döner an Schüler verkauft, sondern auch mit dem Landwirtsehepaar Häberle, das Sohn August verheiraten will. Genug von ihren Streitereien hat zudem Polizist Edgar. Dann lädt Erkan anlässlich des Stadtfestes in seinen neuen Laden ein. Doch die Party endet mit einem Chaos. Wer mehr wissen möchte, ist herzlich eingeladen zu dem Lustspiel, das beste Unterhaltung verspricht.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Volksbank Weilersbach sowie im Gasthaus Schütz. dia