Ein Dankeschön beim Dämmerschoppen

Drei Ehrungen für 25-, 40- und 50-jährige Treue und Mitarbeit in der Christlich Sozialen Union (CSU) Bayerns standen im Vordergrund des Dämmerschoppens des CSU-Ortsverbandes Ludwigschorgast im Gasthof Schicker. "Seit fünf Jahrzehnten unterstützt Johann Geier als Mitglied die Partei, ist stets bereit mit anzupacken", würdigte die CSU-Ortsvorsitzende und Bürgermeisterin Doris Leithner-Bisani.

40 Jahre ist Erika Leithner dabei. Sie zeigte immer großes Interesse an der Arbeit ihres Ortsverbandes. 34 Jahre war sie zudem - zusammen mit Betty Wamser - Kassenprüferin, sagte Leithner-Bisani. 25 Jahre hält Günther Bär der CSU Ludwigschorgast die Treue und ist fleißiger Besucher aller Veranstaltungen. Ihm dankte die Bürgermeisterin herzlich für die stete Unterstützung. Die Auszeichnungen der drei verdienten und langjährigen Mitglieder nahm der stellvertretende Kreisvorsitzende und Himmelkroner Bürgermeister Gerhard Schneider zusammen mit der Leithner-Bisani vor.

"Die Bundestagswahl ging für die CSU katastrophal aus und die offen ausgetragene Debatte um die Nachfolge des Vorsitzenden Horst Seehofer ist den laufenden Koalitionsverhandlungen in Berlin nicht gerade zuträglich", sagte Doris Leithner-Bisani bei dem gut besuchten Treffen. Für ein erfolgreiches Abschneiden bei den bayerischen Landtagswahlen 2018 gelte es massiv zu arbeiten, damit ein gutes CSU-Ergebnis erzielt werde.

"Die CSU ist im Landkreis sehr gut aufgestellt und in Ludwigschorgast eine feste Bastion", betonte der stellvertretende CSU-Kreisvorsitzender Gerhard Schneider. Er zeigte sich zufrieden mit dem Kreishaushalt 2017. Die Kreisumlage wurde nochmals um 0,8 Prozent gesenkt. Über 60 Prozent aller Investitionen fließen in die Schulen. Neu stellt der Landkreis im Moment seine Feuerwehrförderung auf. Klaus-Peter Wulf