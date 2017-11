Ein "cooler" Weihbischof in Altenkunstadt

Für 21 Mädchen und Jungen der katholischen Pfarrgemeinde Altenkunstadt und der Kuratie von Maineck war der Tag der Firmung ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Weihbischof Herwig Gössl spendete das Sakrament.

Feierliches Glockengeläut begleitete Weihbischof Gössl, als er mit seinen Mitbrüdern in das Gotteshaus einzog. Pater Rufus für die Pfarrgemeinde und Zweiter Bürgermeister Georg Deuerling namens der politischen Gemeinde sowie für die Vertretung der Eltern Anja und Hans-Joachim Nüßlein empfingen den kirchlichen Würdenträger.

Nach der Tauferneuerung ging Weihbischof Gössl näher auf die Jugendsprache ein und versuchte zu verdeutlichen, wie es zu verstehen ist, wenn von einem "coolen" Menschen gesprochen wird. Damit könne auch ein Mitmensch bezeichnet werden, der ruhig und besonnen sei und sich nicht aus der Ruhe bringen lasse, ganz einfach "cool" bleibe. Insbesondere die Vorkommnisse in Hamburg beim G-20-Gipfel, hier stellte Weihbischof Gössl einen Bezug zu aktuellen Ereignissen her, hätten verdeutlicht, dass manche Leute nicht cool seien und keinen kühlen Kopf bewahrten. Ja, sie schürten Ängste, gingen aufeinander los und verbreiteten Gewalt. Gerade aber im mitmenschlichen Zusammenleben sollte sich jeder in Geduld üben und bereit sein, zu verzeihen. Sich nicht nur als Idealist sehen oder sich einzumauern, sondern aufeinander zuzugehen und Brücken zu bauen, dies sei wichtiger. Gössl ermutigte die Firmlinge sich in Liebe, Freude, Treue, Freundschaft, Güte und Sanftmütigkeit zu üben. dr