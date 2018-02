Der VdK-Ortsverband Stockheim-Neukenroth, dem die Stockheimer Ortsteile Reitsch und Haßlach angeschlossen sind, wird 70 Jahre alt. Der Festakt findet am Sonntag, 4. März, ab 14 Uhr in "Rebhan's Business und Wellness Hotel" statt.

In den vergangenen sieben Jahrzehnten war der VdK-Ortsverband ein stabiler Faktor sowie ein Bollwerk gegen Vereinsamung in der Dorfgemeinschaft. "Hilfe zur Selbsthilfe" lautete das Motto nach dem Zweiten Weltkrieg. Gegründet wurde der Verein am 24. März 1948 im Gasthaus Schwalb unter der Bezeichnung "Ortsverband körperbehinderter Sozial-Rentner und Hinterbliebener". Als Vorsitzender fungierte Georg Beez, sein Stellvertreter war Leonhard Specht.

Im Verein waren bei der Gründung unter anderem elf Kriegsbeschädigte sowie 17 Kriegshinterbliebenen-Witwen.

Von 1952 bis 1956 leitete Hans Piontek den Stockheimer VdK-Ortsverband. 1957 übernahm dann Kurt Bauersachs den Vorsitz und Kassiererin wurde Gretel Friedrich. Als Schriftführer stellte sich Leonhard Specht in der Folgezeit zur Verfügung. Alle drei Vorstandsmitglieder prägten in den nächsten 25 Jahren ganz entscheidend die Geschicke des Vereins.

Ein weiterer Aktivposten war vor allem Hinterbliebenenbetreuerin Johanna Martin, die von 1966 bis 1976 den Vorsitz übernahm. 1965 zählten zum Kreis der Führungsspitze außerdem Erich Heublein, Fanny Schirmer und Marie Buckreus aus Wolfersdorf.

Bereits 1958 gründete man in Stockheim einen Kriegerdenkmal-Bauverein. Den Vorsitz übernahm Kurt Bauersachs. Nach vielen Diskussionen wurde 1965 das Ehrenmal am Friedhof eingeweiht. Kurt Bauersachs leitete dann 1976 erneut den Ortsverband, der am 15. Mai 1977 mit Neukenrother VdK-lern fusionierte. 1986 übernahm Günter Hannecke den Vorsitz und Kurt Bauersachs wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Von 2000 bis 2003 führte Christian Jaeckel-Scherbel den Ortsverband und danach war für kurze Zeit Michael Heinlein Vorsitzender.

Neuen Schwung und neue Ideen brachte ab 2005 Udo Günther als Verantwortlicher an der Spitze in den Ortsverband. Schon bald zählte die Interessengemeinschaft 150 Mitglieder. 2006 ernannte man Günter Hannecke zum Ehrenvorsitzenden. 2007 wurden schließlich auch die Ortsteile Reitsch und Haßlach integriert, so dass nun der VdK-Ortsverband 190 Anhänger zählte.

Zum 60-jährigen Bestehen präsentierte sich der Ortsverband dank einer ausgezeichneten Basisarbeit durch Udo Günther in einer hervorragenden Verfassung. Im Jahre 2011 übernahm dann Johanna Sonnenschein den Vorsitz des Ortsverbandes. Viel zu früh verstarb die engagierte Vorsitzende im Jahre 2016.

Der VdK-Ortsverband zeichnete sich vor allem durch seine Beteiligung an der Aktion "Helft Wunden heilen", durch die Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen sowie durch die Säuberungsaktionen der Ehrenmäler in den Friedhöfen von Neukenroth und Stockheim aus. Die Unterstützung von "Run of hope" und des Laeticia-Festes sowie die Adventsfenster-Aktion zählen ebenfalls zum Aufgabenbereich.

Die aktuelle Vorstandschaft setzt sich wie folgt zusammen: 2. Vorsitzender Gerwin Eidloth, Kassierer Ludwig Kratochvill, Schriftführer Ronny Potzi, Jugendvertreter Daniel Zwosta. Vertreterinnen der Frauen sind Sigrid Schank, Siglinde Förtsch und Anna Plocienczak, Beisitzer Bernd Kern, Rembert Müller, Franz-Wilhelm Wachter und Karl-Heinz Fugmann.