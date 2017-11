"Ein Bio-Markt wäre super!" Oder eine Dreifachturnhalle?

Brigitte Krause



Ein großes Echo hat das Thema künftige Nutzung von "Das Ding" gefunden. Die über 21 000 Quadratmeter sind eine letzte innerstädtische Entwicklungsmöglichkeit. Haßfurt will als Einkaufsstadt attraktiv bleiben. Andererseits ist den Stadträten bewusst, dass sich mit einer Entscheidung für Einzelhandel hier nach "Godelstatt" ein neues Konkurrenz-Eck für die Innenstadt entwickelt.

Schon kurz, nachdem der Bericht online war, gab es die ersten Kommentare auf unserer Facebook-Seite "Fränkischer Tag Haßberge"; auch in der Folge wurde fleißig kommentiert. Die Idee eines Bio-Marktes wurde geradezu begeistert aufgenommen. Die meisten Likes erhielt Michael Stahl-Schlereth: "Eine Markthalle im Stile von Frankfurt oder Innsbruck wäre gut und einzigartig in der Region. Hier können an verschiedenen Tagen z.B. Selbstvermarkter, kleinere Läden, Feinkost, Bio oder auch Cafés und Kunsthandwerk ihre Produkte (auch regionale Produkte und Besonderheiten) verkaufen. Noch ein reines Shoppingcenter braucht kein Mensch." Benjamin Burger dazu: "Biomarkt wäre wirklich nicht schlecht. Denkbar wäre aber auch ein Kino (ein gemütliches, kleines, ähnlich wie in Zeil), oder ein Baumarkt (Konkurrenz zu Obi). Oder vielleicht alles zusammen...? Jedenfalls wird's höchste Zeit, dass das Gebäude bzw. die Fläche wieder sinnvoll genutzt wird." Jacqueline Marutz sieht das ganz anders: "Ich wäre für Abreißen und Grünflächen, wir haben genug Einkaufsläden." "Tanja Derleder-p": "H&M wäre toll. Bioladen, Indoorspielplatz oder mal ne tolle Bar wären aber auch super."

Steven Braun sagt: "Es müsste was Interessantes für die Leute her, aber nein, wir müssen nach Schweinfurt oder Bamberg oder gar woanders hin fahren, weil Haßfurt leider nichts mehr Richtiges zu bieten hat. Tatsächlich wäre ein richtiges Tiergeschäft wie ,Kölle Zoo‘ was oder ein riesen Spielparadies für groß und klein mit Trampolin und und und ... aber doch kein Biomarkt. Einkaufen kann man in ca. sechs Märkten. Was ist denn los, denkt mal drüber nach."

Barbara Maruschke hat noch eine ganz andere Idee: "Ich fände das einen super Standort für eine Dreifach-Turnhalle!"