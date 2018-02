Ein Bigband-Konzert als Geschenk zum Geburtstag der "Musiggfabrigg"

Es war ein Novum für die Musiker der "Musiggfabrigg". Eigentlich stehen sie bei allen Veranstaltungen, bei denen sie mitwirken, selbst auf der Bühne. Und eigentlich lauschen die Zuschauer dann meist Rock-Klängen. Anders aber am Samstagabend, als die "Musiggfabrigg" erstmals als Veranstalter in Erscheinung trat. Die Marcus Marr Bigband war in die Fortuna Kulturfabrik gekommen, um mit ihrem Soul das Publikum zu begeistern. Und das schaffte die fast 20-köpfige Formation. Mit Interpretationen von Künstlern wie Frank Sinatra oder Sammy Davis junior ließen sie die Vergangenheit aufleben. Aber auch moderne Lieder gehören zu dem Repertoire der Bigband rund um Marcus Marr.

Auch der Sänger, Warren Hardy, konnte die 140 Gäste überzeugen. Mit seiner charismatischen Stimme sang er Lieder wie "New York, New York" und durfte sich über viel Applaus freuen. Für die "Musiggfabrigg" jedenfalls war es sogar in dreifacher Hinsicht ein Abend, an den man sich noch lange zurückerinnern wird. Denn mit der Bigband machten sich die Musiker selbst ein Geschenk. Am 3. Februar 2011 gründete sich die "Musiggfabrigg". Somit stand der Abend auch im Zeichen des siebenjährigen Jubiläums. Am Samstagabend freuten sich die Verantwortlichen sogar noch über ein weiteres Geburtstagsgeschenk.



Großzügige Spende

Der in Höchstadt ansässige Kieferorthopäde Harald Laubinger hatte der "Musiggfabrigg" eine Spende im "deutlichen vierstelligen Bereich", so Wolfram Hentschel, zukommen lassen. Dadurch solle vor allem die Jugendformation "Youngstars" der "Musiggfabrigg" unterstützt werden.

Neben anderen Musikutensilien, die bereits angeschafft wurden oder noch werden, wurde am Samstag symbolisch ein Keyboard übergeben. Auch Bürgermeister Gerald Brehm bedankte sich für die Spende. "Die Jugend ist die Zukunft unserer Gesellschaft - auch kulturell", sagte er. Lob gab es aber auch für die "Musiggfabrigg". Sie hätte in sieben Jahren das geschafft, was andere in 25 nicht schaffen. Das hat der Arbeitskreis vor allem auch den Vorständen Markus Moises, Michael Nitsche und Pierre Moi zu verdanken, so Mitglied Wolfram Hentschel. Es müsse viel Arbeit im Hintergrund getan werden.