Ein Betrüger erbeutet 8000 Euro

Ein Gauner hat eine ältere Frau in Haßfurt um eine große Geldsumme gebracht.

Am Montag gab sich, wie die Polizei mitteilte, ein professioneller Betrüger als Polizeibeamter aus. Einer 77-Jährigen täuschte er vor, dass ihr Bargeld dringend überprüft werden müsse. Bereitwillig übergab sie 8000 Euro an einen unbekannten Abholer. Das Geld ist weg. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei in Schweinfurt.



Täuschungsmanöver

Die allein lebende Seniorin erhielt am Montagabend einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Der Betrüger täuschte vor, dass das Geld der

Haßfurterin dringend überprüft werden müsse. Zu diesem Zweck sammelte die Angerufene ihr gesamtes Bargeld zusammen und übergab die 8000 Euro einem unbekannten Abholer. Als das Geld nicht wie telefonisch vereinbart zurückgegeben wurde, informierte die 77-Jährige die Polizei. Hier musste sie erfahren, dass sie einem falschen Polizeibeamten auf den Leim gegangen war.



Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei fahndet nach dem Gauner und bittet um Mithilfe der Bürger. Der unbekannte Abholer konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 55 Jahre alt; er hat eine kräftige Figur mit einem stark hervortretenden Bauch und war mit einem Anzug bekleidet. Die Kripo Schweinfurt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sie bittet Zeugen, die in Haßfurt verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich zu melden: unter der Rufnummer 09721/2021731. red