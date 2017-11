Ein Besuch im Tageblatt gehörte auch zur Recherche

An der Johann-Gemmer-Grundschule in Ahorn gibt es eine Schülerzeitungs-AG. Mit viel Fleiß und Eifer haben es die fünf daran teilnehmenden Schüler geschafft, eine 20-seitige Schülerzeitung herauszubringen. Hier einige Auszüge aus dem Vorwort:



Hallo liebe Mitschüler und Mitschülerinnen,

hier ist die Schülerzeitung der Johann-Gemmer-Grundschule in Ahorn.

Wir sind 5 Schüler und Schülerinnen aus der 3a, 4a und 4b wir treffen uns jeden Montag zwischen 14 und 15.30 Uhr. Wir haben zum Beispiel schon eine Redaktionsführung im Coburger Tageblatt gemacht, dabei durften wir auch ins Archiv schauen. Das hat richtig viel Spaß gemacht und wir kamen sogar in eine Ausgabe der Zeitung. Für die Zusammenarbeit an unserer Schülerzeitung wurde uns die Lernwerkstatt zur Verfügung gestellt. Dort haben wir regelmäßige Redaktionssitzungen gemacht. Am lustigsten war es kennen zu lernen, was für Unterschiede eine Tageszeitung zu einer Schülerzeitung hat. Zum Beispiel konnten wir aus einer Ausgabe des Coburger Tageblatts einen Hut basteln oder eine ganze Zeitungsstraße quer durch das Klassenzimmer legen.

Die Themen in unserer Schülerzeitung haben wir uns selbst überlegt. Dafür haben wir verschiedene Vorschläge an der Tafel gesammelt. Danach wurde in einer der Redaktionssitzungen festgelegt über was wir schreiben wollen.

Wir wünschen euch viel Spaß dabei und hoffen euch gefällt die erste Schülerzeitung der Johann-Gemmer-Grundschule!

Eure Laura Colaiocco, euer

Clemens Rieger, euer Moritz Aust,

eure Linda Taubmann und

eure Rosalie Kotschy.