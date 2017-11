Alexander Hitschfel



Forchheim — Geht es nach Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD), könnte es schon ab 1. Januar 2018 einen eigenen Citymanager für Forchheim geben. Die Stelle soll demnächst ausgeschrieben werden. In der jüngsten Sitzung der Werbegemeinschaft wurde die Zukunft der Innenstadt intensiv diskutiert.

An der Sitzung nahmen auch Vertreter der "Innenstädter", der zweiten Interessenvertretung der Forchheimer Geschäftsleute teil. Kernfrage des Abends war, wie man zukünftig mit dem Thema "Citymanagement" umgehe. Noch vor wenigen Wochen und Monaten habe man die Idee einer neuen "Nachfolge-Organisation" in der Rechtsform einer Genossenschaft diskutiert, in der dann interessierte Geschäftsleute Mitglieder werden könnten. Letztendlich sei man aber wieder übereingekommen, dass man von Seiten der Stadt Forchheim einen eigenen Citymanager einstellen wolle, so Kirschstein weiter.

Zu diesem Zweck wolle man nun eine neue Stabsstelle schaffen, die direkt dem Oberbürgermeister unterstellt sei, so Kirchstein. Die Finanzmittel für eine solche Vollzeitstelle habe man bereits im Haushaltsplan 2018 eingeplant, so das Stadtoberhaupt. Stadtrat Erwin Held (FW), der ebenfalls anwesend war, widersprach Kirschstein. Seiner Meinung nach, habe der Stadtrat bisher keine Vollzeitstelle für das Citymanagement beschlossen.

Doch wie soll das Aufgabengebiet eines solchen Citymanagers aussehen? Der Fokus des neuen Citymanagers solle auf die Innenstadt gerichtet sein so Kirschstein. Keinesfalls solle sich der neue Citymanager "verzetteln". Stadtrat Stefan Schick (FDP) erinnerte daran, dass es vor einigen Jahren eine Art "Kompetenz-Team" gegeben habe, das sich aus vielen Interessengruppen zusammensetzte. Man habe aktuell über 300 Gewerbetreibende, von denen gerade einmal 70 in der Werbegemeinschaft Mitglied seien; 40 bei den Innenstädtern. Er sehe ein solches Kompetenz-Team als möglichen Impuls-Geber für den Citymanager, so Schick.

Erwin Held brachte in die Diskussion ein, dass er gerne vorab die Aufgaben eines Citymanagers genau definiert hätte. Außerdem hätte er gerne geklärt gehabt, wo die Innenstadt aufhört und wo die Außenstadt beginnt, damit man eine klare Abgrenzung vornehmen könne.

Eine solche Abgrenzung gebe es bereits, so OB Kirschstein, denn der Begriff der Innenstadt, sei durch die Festlegung verschiedenen Straßenzügen von klar definiert. Von Seiten eines Vertreters der Firma Globus hieß es, dass esdie Innenstadt gut verstehe, sich selbst zu schwächen. So seien am Samstag die umsatzstärksten Zeiten bei Globus am Samstagspätnachmittag, eine Zeit, zu der die Forchheimer Innenstadtgeschäfte längst geschlossen hätten.

Volksbank-Vorstand Gregor Scheller schlug vor, über eine Fusion von Werbegemeinschaft und Innenstädter nachzudenken, schließlich würden beide Gruppierungen fast deckungsgleiche Ziele verfolgen. Aber genau dieser Vorschlag kam bei Manfred Schade von den Innenstädtern gar nicht gut an. "Ich werde niemand dazu bringen in die Werbegemeinschaft einzutreten; dieser Name ist negativ besetzt", so Schade. Dies zeige auch, warum von den 300 Gewerbetreibenden gerade einmal 70 in der Werbegemeinschaft Mitglied seien. Man müsse sich die Frage stellen, warum es die Innenstädter überhaupt gäbe. Die Antwort hatte Karin Dietzel parat: "Viele Gewerbetreibende fühlen sich eben von der Werbegemeinschaft nicht genügend vertreten".

Nach rund eineinhalbstündiger Diskussion einigte man sich darauf, dass dem neuen Citymanager, der nach dem Willen des Oberbürgermeisters zum 1. Januar 2018 sein Amt aufnehmen soll, ein Team zur Seite gestellt werden soll, welches aus Mitgliedern der beiden Gruppierungen zusammengesetzt werden soll. Volksbank-Chef Gregor Scheller steht bereit, quasi als "Ringrichter" mit Vertretern der Werbegemeinschaft ein solches Team zu formen.