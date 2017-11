Ein Baum im Familienwald

Es ist eine jahrhundertealte Tradition, zu besonderen Anlässen einen Baum zu pflanzen. Diese Tradition ist auch in Hammelburg wieder aus der Taufe gehoben worden. Seit 2012 sind insgesamt 86 Bäume von Privatleuten am Hammelburger Sportzentrum gepflanzt, die an besondere Anlässe wie Geburten, Taufen, Hochzeiten, runde Jubiläen, aber auch an traurige und schmerzliche Anlässe erinnern. Die nächste Baumpflanzaktion findet erst im Frühjahr 2018 im Bereich der Grünflächen an der neuen Saalebrücke statt. Alle "Teilnehmer" werden hierzu rechtzeitig schriftlich informiert. Interessierte erhalten im Standesamt/Einwohnermeldeamt oder über die Homepage ( www.hammelburg.de , Stadtinfo & Kultur) der Stadt Hammelburg weitere Informationen dazu. Auf der Homepage finden Sie ein Anmeldeformular, die Baumarten sowie Empfehlungen des Bundes Naturschutzes. Das Foto zeigt die Aktion, bei der 19 junge Bäume gepflanzt wurden. red/Foto: Maria Heckmann