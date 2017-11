Ein Ausrufezeichen

Michael Memmel



Ich habe ein neues Lieblingskunstwerk in Bamberg. Die "Machtpause" von Albert Ultsch am Schönleinsplatz. Immer wenn ich an der Installation vorbeilaufe, grüble ich - nicht darüber, was der auf den Tisch gestellte Stuhl bedeuten soll. Sondern vielmehr über den Namen. "Machtpause" stichelt gegen mächtige, aber aktuell inaktive Schreibtisch-Täter. Aber wer "Macht" als Verb liest und ein Leerzeichen dahinter setzt, könnte das Objekt auch wunderbar als Bildschirmschoner während der Mittagspause nutzen. Noch besser: Mit einem Ausrufezeichen am Ende wird ein angenehmer Appell daraus. Macht Pause (häufiger, länger, mehr!) - und die Welt wird besser.