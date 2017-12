Ein Abend mit Erich Kästner

Gemeinsam mit dem Schlosstheater Thurnau öffnen die Museen im Mönchshof bei "Kultur unterm Dach" eine neue Schublade. Am Sonntag um 17 Uhr dreht sich alles um Erich Kästner. Gedichte, Satiren und Chansons, musikalisch eingebettet. Erich Kästner war einer der ganz großen deutschen Schriftsteller, war Satiriker, Humorist und augenzwinkernder Skeptiker, war Vorbild von Dieter Hildebrand und einer der Wegbereiter des Kabaretts. Wolfgang Krebs, Tanja Schaller und Thomas Schimmel nähern sich seinem Werk nicht ehrfürchtig, sondern ganz eigen, nach dem Motto: "Wir sind so frei". Dabei wechseln sich bekannte und weniger bekannte, tiefgründige und poetische, humoristische und besinnliche Gedichte, Satiren und Chansons ab, die musikalisch untermalt werden.

Einlass im Sonderveranstaltungsraum im 4. Stock ist ab 16 Uhr. Karten gibt es an der Museumskasse des Bayerischen Brauereimuseums (Telefon 09221/805-14 oder info@kulmbacher-moenchshof.de) und bei der Bayerischen Rundschau am Kressenstein (09221/949-298). red