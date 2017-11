Ein 16:2 als Ausrufezeichen

Norbert Felgenhauer



16 Tore - da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Aber zwei Treffer beim 16:2-Erfolg der SpVgg Lauter beim SC 08 Bamberg sind Jonas Cron trotzdem besonders in Erinnerung geblieben. "Patrick Stürmer hat mit so einer Art Seitfallzieher getroffen, das war ein wirklich schönes Tor. Und dann habe ich ein Kopfballtor erzielt ", erinnert sich der Spielertrainer der Lauterer. "Ich bin ja nur 1,65 Meter groß, und es war mein erstes mit dem Kopf überhaupt." Elf Mal war die SpVgg in dieser Partie nach der Pause erfolgreich, "da war dann jeder Schuss ein Treffer". Eine derartige Torausbeute habe er in einem Spiel mit einer Herrenmannschaft noch nicht erlebt. "Wir haben einfach unser Spiel weiter gespielt, und dann muss man sich auch in die Lage des Gegners versetzen. Bei jedem Tor wird er mehr demoralisiert, und dann gibt er sich irgendwann selber auf."

80 Tore haben die Lauterer in 16 Begegnungen mittlerweile erzielt und führen mit 43 von 48 möglichen Punkten (14 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage) die Tabelle der Kreisklasse Bamberg 1 an. "Nachdem wir schon in den letzten zwei, drei Jahren unter den ersten fünf waren, war es unser Ziel, auch diesmal vorne mitzuspielen", sagt Spielleiter Frank Helmschrott.

Dass der Kader in dieser Saison breiter aufgestellt ist als zuvor, sieht Cron als wichtige Grundlage für den Erfolg. Mit Lukas Martin, Christian Auer und Torwart Johannes Philipp haben drei junge Neuzugänge die Mannschaft verstärkt. Auf 18 Mann beziffert der Spielertrainer den Kreis derer, die er bedenkenlos einsetzen könne, ohne dass die Qualität nachlasse, "aber wir haben schon auch zwei, drei Leute, die nur schwer zu ersetzen sind". Namen nennt er nicht, doch zählt wohl Christoph Schmitt dazu, der bereits 24 Treffer erzielt hat. "Er ist aber keiner, der nur darauf wartet, dass er vorne angespielt wird, sondern holt sich die Bälle eher von hinten", sagt Cron, umso mehr, als Schmitt seit dieser Saison nicht mehr in vorderster Spitze spiele, sondern eher zurückgezogen auf der Zehner-Position.



Das Polster ist nicht üppig

Wichtig sei auch, dass die SpVgg Lauter von längerfristigen Ausfällen weitgehend verschont geblieben ist. "Wir hatten zwar mit Thomas Helmschrott und Yannick Lorber zwei Langzeitverletzte, die jetzt wieder zurückkommen, aber sonst gab es nur die üblichen kleineren Verletzungen", erklärt der Spielertrainer.

Trotz der eindrucksvollen Erfolgsserie ist das Polster der Lauterer an der Tabellenspitze nicht üppig. Zwei Zähler liegen sie vor dem SV Hallstadt, bei dem sie in der Vorrunde 1:1 gespielt haben ("ein glückliches Unentschieden", sagt der Spielleiter) und fünf vor dem FC Wacker Bamberg, gegen den die SpVgg mit 1:2 auf eigenem Platz ihre bisher einzige Saisonniederlage kassiert hat. Sowohl Jonas Cron als auch Frank Helmschrott rechnen damit, dass dieser Dreikampf bis zum Saisonende anhält.

Deswegen stehe die Mannschaft auch in jedem Spiel unter Druck, ebenso wie die beiden Konkurrenten, "denn jeder weiß natürlich, dass er sich keinen Ausrutscher leisten darf, denn die anderen sitzen ihm im Nacken", sagt der Spielleiter. "Ich mache auch jede Woche darauf aufmerksam", ergänzt Cron. Allerdings sehe er keine Tendenzen in seiner Mannschaft, einzelne Gegner zu unterschätzen. Auch die Tatsache, dass er erst 25 Jahre alt ist und damit jünger als einige seiner Spieler, bringe keine Probleme mit sich. Cron ist nun, nachdem er zuvor schon Spieler in Lauter gewesen ist, im zweiten Jahr Spielertrainer. "Ich war ja erst 23, als ich das übernommen habe, und habe mir schon meine Gedanken gemacht, da wir einige Ü30-Spieler haben. Aber ich muss sagen, dass alle super mitziehen", lobt er seine Truppe.

Nun, da die SpVgg Lauter ganz vorne steht, sei es auch das Ziel, bis zum Saisonende dort zu bleiben. "Wir wollen am Ende Platz 1 oder 2, alles andere wäre schon eine Enttäuschung", sagt Cron. Einig ist er sich mit seinem Spielleiter darüber, dass dieser Wille auch in der Mannschaft deutlich zu spüren sei.

Auf dem Weg dahin wollen die Lauterer noch ihr Abwehrverhalten verbessern. "Wir haben jetzt auf Viererkette umgestellt, da läuft es schon besser, aber nicht immer", erläutert der Spielertrainer. Und der Spielleiter sagt: "Wir bekommen zu viele unnötige Freistöße in unserer Hälfte gegen uns, und da wir körperlich nicht die größten sind, haben wir oft bei Standards Probleme."

Spätestens im März, wenn innerhalb von acht Tagen die direkten Duelle mit den beiden Verfolgern anstehen, sind Defensivqualitäten gefragt. Die Fans dürfen sich dann auf spannende Partien freuen, denn eines ist jetzt schon klar: Ein 16:2 wird es da nicht geben.