Ehrungsabend und Alpinbasar des DAV

Der Deutsche Alpenverein Forchheim (DAV) lädt zum Sektionsabend mit Ehrungen sowie zum Alpinbasar ein. Der Ehrungsabend findet statt am Freitag, 17. November, um 19 Uhr im kleinen Saal der Jahn-Kulturhalle in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 10 in Forchheim. Neben den Ehrungen werden Bilder von Hansotto Neubauer aus dem Sektionsleben präsentiert. Alle Mitglieder und Freunde der Sektion sind willkommen. Ebenso lädt der DAV zum Alpinbasar ein, der am Samstag, 18. November, von 10 bis 12 Uhr in der Aula der Herder-Ehrenbürg-Mensa, Luitpoldstraße 1, veranstaltet wird. Hier kann jeder alpine Artikel (Winter-, Sommerausrüstung, Bücher und mehr) zum Verkauf anbieten. Gebühren fallen keine an. Voranmeldungen sind nicht erforderlich. Die Forchheimer Sektion legt alpine Bücher aus und schenkt Glühwein aus. red