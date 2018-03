Ehrungen und Neuwahlen beim Sozialverband VdK

Ehrungen für jahrzehntelange Mitgliedschaft und Neuwahlen standen neben den üblichen Regularien auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Buckenhofen.

Vorsitzender Georg Bauer zog in seinem Rechenschaftsbericht Bilanz über die vielfältige Aktivität des Sozialverbandes im Jahr 2017. In seinem Kassenbericht konnte Kassier Alfons Obernhuber eine weiter gestiegene Mitgliederzahl auf 339 melden. Dies bedeute für den Ortsverband einen historischen Höchststand. Erfreulich sei auch, dass in den letzten Jahren die Neuzugänge stark zugenommen hätten, so Obernhuber. Zusammenfassend sagte der Kassier, dass der Ortsverband finanziell auf soliden Füßen stehe.

In seinem Grußwort lobte der Kreisverbandsvorsitzende Anton Hammer den VdK Buckenhofen als einen aktiven und erfolgreichen Ortsverband. In seinem Bericht untermauerte er die Bedeutung des Sozialverbandes und referierte über die sozialpolitischen Kampagnen des VdK (zum Beispiel "Soziale Spaltung stoppen") und über aktuelle Themen auf dem Gebiet des Sozialrechts, insbesondere zur Pflegereform. Der VdK stelle die größte soziale Bürgerbewegung in Bayern und in Deutschland dar und leiste einen wichtigen Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit, resümierte Hammer.

Höhepunkt war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für 25 Jahre wurden geehrt Anna Marsching, Gunda Bauer, Susanne Nauy und Maria König. Seit 20 Jahren sind dabei Lothar Freisinger, Thomas Roth, Rosalinde Kuhnert, Andreas Heim, Günter Latzel, Wolfgang Köllner, Werner Baier und Brigitte Stummer. Seit zehn Jahren ist Elisabeth Lauger-Schaaf ehrenamtlich im Vorstand des Ortsverbandes tätig.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung standen auch Neuwahlen an: Als Vorsitzender wurde Georg Bauer gewählt. Er hatte dieses Amt zuletzt kommissarisch ausgeübt. Seine Stellvertreterin ist nunmehr Silvia Noetzel. Kassier Alfons Obernhuber, Schriftführerin Elisabeth Lauger-Schaaf und Betreuerin Christina Kefferstein wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als neue Beisitzer fungieren Werner Baier und Wolfgang Köllner, Regina Hofmann und Thomas Roth wurden wiedergewählt. red