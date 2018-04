Ehrungen standen im Mittelpunkt

Zahlreiche Ehrungen für die erfolgreichen Züchter sowie die Jahresberichte der Funktionsträger standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Kreisverbandes Kronach der Rassegeflügelzüchter im Gasthaus Ruppert in Kleintettau. Mehrere Titelträger auf Kreis-, Bezirks-, Landes- und Bundesebene wurden mit Pokalen, Preisen und Wimpeln ausgezeichnet. Auch die Jugend konnte im vergangenen Zuchtjahr erneut erfolgreich abschneiden.

Im Namen des gastgebenden Ausrichters sprach Peter Birke als Vorsitzender vom Kleintierzuchtverein Kleintettau/Langenau einen Willkommensgruß aus. Gleichzeitig gab er als Schriftführer das Protokoll der Herbsttagung bekannt. Kassierer Tobias Hofmann erstattete den Finanzbericht und die Revisoren bescheinigten ihm eine ordentliche Arbeit. Kreisvorsitzender Klaus Ruppert konnte in seinem Bericht auf die örtlichen und überörtlichen Schauen mit den glänzenden Bewertungen eingehen. Höhepunkt im Kreisverband war die oberfränkische Bezirksgeflügelschau mit angeschlossener Kreisschau Ende Dezember in der Leßbachtalhalle Weißenbrunn. Bezirksvorsitzender Andreas Vogel bezeichnete diese als perfekt gelungen und dankte den Kleintierzuchtvereinen Kronach und Weißenbrunn für die glänzende Vorbereitung mit Durchführung.

Als Weiteres ging Ruppert auf die jeweiligen Lokalschauen ein. Die kommende Kreisschau findet am 10./11. November in Reitsch statt, und die Jahreshauptversammlung 2019 wird von den Kleintierzuchtvereinen Kronach und Weißenbrunn in der Gänsmühle bei Kronach durchgeführt.

Der Kreisvorsitzende berichtete, man habe im Kreis 407 Seniorenmitglieder und 47 Jugendliche. Abschließend sprach Ruppert von einer schönen Ausstellungssaison ohne Problemen mit Vogelgrippe, dankte allen Mitwirkenden und Helfern sowie den Kommunalverwaltungen für die harmonische Zusammenarbeit. Äußerst beeindruckend waren dann die Berichte des Kreiszuchtwartes Marco Oßmann und des Kreisjugendobmanns Rainer Bauer. Beide konnten von einem Super-Zuchtjahr sprechen. Anschließend wurden die Ehrungen der erfolgreichen Züchter durchgeführt.



Jugend: Maximilian Oßmann (Federfüßige Zwerghühner, schwarz) deutscher Meister mit zwei Bändern, bayerischer Jugendmeister mit Leistungspreis vom Staatsministerium, Bezirksjugendmeister und Kreismeister bei Hühnern; Niklas Schwarz (Zwerg-Wyandotten, gelbblaucolumbia) deutscher Meister mit Band und Plakette sowie bayerischer Jugendmeister mit Pokalen; Marc Bauer (Deutsche Modeneser Schietti, schwarz) bayerischer Jugendmeister mit Zuchtpreis und Bändern, Bezirksjugendmeister und Kreismeister bei den Tauben. Erfolgreich waren auch Benedikt Oßmann (Zwerg-Wyandotten) bei den Nationalen in Erfurt und der Bezirksschau mit Ehrenpreis; Max Ruppert (Schlesische Kröpfer, blau mit schwarzen Binden) als Gruppenmeister bei den Tauben, Julian Beetz (Gruppenmeister bei Hühnern), Luisa Gehring, Lukas Grosser sowie Anne und Lea Roth.



Senioren: Tobias Hofmann (Deutsche Pommerngänse, grau) bayerischer Meister sowie Kreismeister auf Groß- und Wassergeflügel; Fritz Bauer (Federfüßige Zwerghühner, gold-porzellanfarbig) bayerischer Meister sowie Kreismeister und Landesverbandspreis; einen Zuchtpreis erhielt Stefan Kulhanek (Zwerg-Rhodeländer, dunkelrot); Tauben: Michael Neidhardt (Altholländische Mövchen, rot) Kreismeister; Klaus Ruppert (Cauchois, blaufahl mit weißen Binden) erhielt den Zuchtpreis mit Bundesmedaille; weitere "vorzügliche" und prämierte Taubenzüchter: Werner Ebert (Coburger Lerchen, silber ohne Binden als Bundessieger) und (Niederländische Schönheitsbrieftauben, blaufahl dunkelgehämmert); Fritz Bauer (King, weiß); Heinz Harthan (King, blau mit schwarzen Binden); Rudi Jobst (Modena Schietti, blau mit bronze Binden); Marco Bauer (Deutsche Modeneser Schietti, schwarz); Erwin Limmer (Deutsche Modeneser Schietti, rot) und bayerischer Meister; Walter Baumann (Fränkische Herzschecken, gelb) als deutscher Meister; Michael Neidhardt (Altholländische Mövchen, rot) als deutscher Meister; Harald Löffler (Orientalische Roller, schwarz und schwarz-sprenkel); Horst Roth (Deutsche Modeneser Schietti, gelb) als bayerischer Meister und (Fränkische Trommeltauben, rot) als deutscher und bayerischer Meister; Bernd Roth (Deutsche Modeneser Schietti, schwarz) als Bundessieger; Michael Löffler (Italienische Mövchen, rotfahlschimmel) als deutscher Meister; Rainer Bauer (Deutsche Modeneser Schietti, blau ohne Binden) bayerischer Meister und Zuchtgemeinschaft Björn und Ralf Schulze (Einfarbige Schweizer Taube, weiß) bayerischer Meister. dw