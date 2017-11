Ehrungen beim Ordensabend

Beim traditionellen Ordensabend des Nüdlinger Carneval Clubs (NCC) im Pfarrsaal wurden in festlichem Rahmen verdiente Karnevalisten geehrt. Bärbel Brumm, die "Programmmeisterin", gab auch erste inhaltliche Einblicke in das Programm der kommenden Session 2018, die sich das "Kreadoof-Team" ausgedacht hat.

Die Elferratssitzungen, die alljährlichen Höhepunkte, finden am Freitag, 2. Februar und Samstag, 3. Februar in der Schulturnhalle statt. Der NCC-Faschingstanz findet am Samstag, 10. Februar statt.



Brilliante Auftritte

Das Motto der Session lautet "NCC - TV" und wird jede Menge an brillianten Auftritten und lustigen Szenen bieten. Der Phantasie kann bereits jetzt freien Lauf gelassen werden. Das Kreadoof-Team und die NCC-Garden sind in der intensiven Vorbereitungsphase, hieß es an dem Abend.

Ordenskanzler Udo Hein stellte den Orden 2018 vor, der wie ein Fernseher aussieht. Im Mittelpunkt des Abends standen die Ordensverleihungen an verdiente Karnevalisten. Die jeweilige Laudatio für die Förderung des karnevalistischen Brauchtums nahm Jürgen Seit, der Vizepräsident der FEN (Föderation Europäischer Narren) Unterfranken, vor.



Narr von Europa

Den Orden Narr von Europa in Bronze erhielten Sebastian Tatzel, Ursula Häfner und Ludwig Häfner. Der Narr von Europa in Silber wurde an Maren Grom, Bernd Kirchner und - nachträglich - an Nicole Ankenbauer verliehen.

Mit der höchsten Auszeichnung des Abends, der "Narr von Europa in Brilliant", wurde die Programmmeisterin des NCC-Karnevals Barbara Brumm geehrt. ksta