Ehrungen bei der Regionalversammlung

Der Rhönklub in der Saale-Sinn-Region veranstaltet für die Vorstandsmitglieder der 34 Zweigvereine die Regionalversammlung am Freitag, 23. März, um 18.30 Uhr im Hotel "Rhön Hof" in Oberleichtersbach. Neben den Berichten der Warte stehen unter anderem Ehrungen und die Neuwahlen für 1. Vorstand, weitere Stellvertreter sowie der Wanderwarte und Kulturwarte an. sek