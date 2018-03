Ehrungen bei der Kameradschaft

Die Jahreshauptversammlung der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Aschach findet am Samstag, 10. März, um 19.30 Uhr in der Kegelbahn der Zehnthalle statt. Neben üblichen Regularien sind Ehrungen vorgesehen. Anträge zur Beschlussfassung und Änderung der Tagesordnung sind bis drei Werktage vor der Versammlung an Vorsitzenden Holger Heilmann zu richten. sek