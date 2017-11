Ehrungen bei der Freien Turnerschaft Schney

Gold mit Brillanten Die höchste Ehrung am Jubiläumstag wurde Horst Hollfelder und Frank Bergmann zuteil. Beide wurden für 40 Jahre Mitarbeit in der Vorstandschaft mit der Verdienstnadel in Gold mit Brillanten und der dazu gehörenden Urkunde ausgezeichnet.



Horst Hollfelder war in der Zeit von 1975 bis 2016 über 40 Jahre lang der gewissenhafte Schriftführer des Vereins.



Frank Bergmann engagiert sich seit 1974 bis heute als Schatzmeister.



Die Verdienstnadel in Gold mit Kranz und Urkunde wurde Margit Bergmann und Berthold Werner angeheftet. Beide engagieren sich seit mindestens 30 Jahren in der Vorstandschaft der Freien Turner.



25 Jahre sind es bei Achim Steiner und Hans-Heinrich Bergmann, denen dafür die Verdienstmedaille in Gold verliehen wurde.

Die Ehrennadel in Gold des Bayerischen Turnerbundes mit Ehrenbrief erhielten Margit Bergmann, Achim Steiner und Berthold Werner für mindestens 25 Jahre Mitgliedschaft.



Mit der Ehrennadel in Silber für 20 Jahre wurde Stefan Hümmer ausgezeichnet.



Als Übungsleiter wurden mit der Ehrennadel in Gold mit Kranz der Bayerischen Sportjugend geehrt: Claudia Bergmann, Manuela Fiedler und Achim Steiner.



Die Ehrennadel in Silber erhielten Florian Bergmann und Melissa Campbell.



Die Übungsleiterehrennadel in Silber mit Gold des BTV darf Karin Witzgall tragen.



Länger als 25 Jahre dauert die Mitgliedschaft der folgenden Mitglieder, Die goldene Ehrennadel des Vereins erhielten: Annegret Barnickel, Ernst Barth, Inge Barth, Jürgen Bauer, Wolfgang Bauer, Claudia Bergmann, Gerhard Braun, Klaus-Peter Dewald, Simone Faber, Manuela Fiedler, Angela Förtsch, Sabine Freitag, Monika Goller, Ernst Gutgesell, Gerda Gutgesell, Natalie Gutgesell, Tobias Gutgesell, Michael Harrer, Otto Harrer, Dirk Heller, Bernd Heublein, Rudi Heublein, Stefan Hummrich, Ina Mehnert, Christa Noack, Tanja Schicke, Christian Schorn, Diana Schorn, Michael Stark, Irene Steiner, Karin Steiner, Hildegard Strähnz, Ursula Thierauf, Ina Tietz, Irene Trinkwald, Edwin Trölenberg und Wolfgang Waldhauer.



Mit der silbernen Ehrennadel wurden für mehr als 15 Jahre Mitgliedschaft 17 Personen des Vereins geehrt: Barbara Barth, Thomas Berwind, Susanne Bredel, Annette Felsch, Sebastian Förtsch, Karl Freitag, Anne-Dorothea Friedrich, Lukas Gutgesell, Margrit Klein, Helga Lang, Lisa Lorenz, Rainer Lorenz, Jana Rehm, Freddy Rome, Heidi Schnabl, Liane Wagner, Stefanie Zillig.