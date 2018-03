Ehrungen bei der CSU- Ortshauptversammlung

Der CSU Ortsverband Schondra hält am Sonntag, 25. März, seine Ortshauptversammlung im Feuerwehrhaus in Singenrain ab. Laut der Tagesordnung stehen neben den Berichten auch Ehrungen und Wahlen an. Über Aktuelles aus der Landespolitik informiert Landtagsabgeordneter Sandro Kirchner. Beginn ist um 19.30 Uhr. sek