Ehrungen bei den Tänzern

Für zehn bzw. 25 Jahre Mitgliedschaft konnte der 1. Vorsitzende Bernhard Schraut bei der Jahreshauptversammlung der Maßbacher Volkstänzer in der Theaterstube in Maßbach Mitglieder für ihre Vereinstreue mit der Vereinsnadel in Bronze bzw. Silber ehren.

Seit 25 Jahren gehören Christina Günzel und Anja Rösch dem Verein an. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Hans und Marion Seufert, Peter Koch, Constantin Koch, Leonie Koch und Anna-Lena Kienzle.

Nachdem 1. Schriftführerin Christine Kleinhenz das Protokoll 2017 verlesen hatte, folgten die Berichte des 1. Vorsitzenden, der Schatzmeisterin Gudrun Günzel und der Tanzleitung Maria und Gerhard Großmann. Derzeit hat der Verein 105 Mitglieder, zur Versammlung waren 23 gekommen.

Vorsitzender Bernhard Schraut bedankte sich bei seinen Vorstandskollegen, Tanzleitern, Musikern, allen Aktiven, Freunden, Helfern und Gönnern, ohne die kein Verein bestehen könnte. Mit vielen guten Gesprächen klang der Abend aus. red