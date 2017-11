Ehrung für Schiedsrichter

Tausende Schiedsrichter sind an jedem Wochenende auf den deutschen Fußballplätzen im Einsatz . Um die Leistungen der Unparteiischen zu würdigen, rief der Deutsche Fußballbund die Aktion "Danke Schiri" ins Leben. Auch die vier SR-Gruppen Bamberg, Bayreuth, Kulmbach und Steigerwald zeichneten in Würgau verdiente Mitglieder aus.

Kulmbachs Schiedsrichter-Obmann Udo Konstantopoulos ehrte mit Nobert Bernard einen seiner Vorgänger. Der langjährige Obmann - 28 Jahre führte er die Gruppe, davor war er 20 Jahre Stellvertreter und ist seit 2009 Ehrenobmann - und Bayernliga-Schiedsrichter, machte bereits 1956 seinen Schiri-Schein, ist also seit mehr als 60 Jahren Unparteiischer. Er erzählte einige Anekdoten und berichtete unter anderem von einem Freundschaftsspiel zwischen dem ATS Kulmbach und dem damaligen Deutschen Meister Borussia Mönchengladbach, das er in den 70er Jahren leiten durfte.

Eine Spätberufene ist Astrid Porzelt. Sie las in der Zeitung davon, dass Schiedsrichter dringend gesucht werden. Die damals 50-Jährige griff zum Telefon und fragte, ob es eine Altershöchstgrenze für Neulinge gäbe. Da es diese nicht gibt, pfeift Porzelt mittlerweile regelmäßig. "Rückgaben von Spielaufträgen gibt es bei ihr fast nie - und wenn, dann nur im äußersten Notfall", lobte Konstantopoulos.

In der Kategorie "Unter 50" wurde Lehrwart und Jugendeinteiler Dominik Haas ausgezeichnet, der sich als ehemaliger Landesliga-Schiedsrichter, Bayernliga- und Jugendbundesliga-Assistent mit seiner höherklassigen Erfahrung aktiv in die Gruppe einbringt.

Die Gruppe Bayreuth zeichnete Rüdiger Bandilla aus. Er legte seine Schiedsrichter-Prüfung 1961 und erstellte die Homepage der SRVgg. Nach seinem Umzug nach Pödeldorf betreut er die Homepage der Bamberger Kollegen. Der ehemalige Sportrichter war auch als Beobachter und Betreuer der Jungschiedsrichter tätig und hat in der Bayreuther Gruppe auf vielen Betätigungsfeldern seine Spuren hinterlassen.



Alle ausgezeichneten Schiedsrichter des Spielkreises 1:

SRG Bayreuth: Rüdiger Bandilla

SRG Kulmbach: Astrid Porzelt, Norbert Bernard, Dominik Haas

SRG Bamberg: Gertrud Gebhard, Josef Waldl, Andreas Eichelsdörfer

SRG Steigerwald: Robert Unzeitig, Ulrich Schönfeld.