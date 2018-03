Ehrung für besonders ökologische Anwesen

Bei der Hauptversammlung des Gartenbauvereins Schwarzach Schmeilsdorf konnte Vorsitzende Edith Wagner auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Fachvorträge, Waldweihnacht, Ausflug und Apfelfest wurden gut angenommen. Mit der vereinseigenen Kelterei konnten 40 Tonnen Obst zu Saft gepresst werden. Am Zentbach und Gänsgries wurden zur Ortsverschönerung wieder Blumenkästen aufgehängt und von freiwilligen Helfern gepflegt. Die Kassenprüfung ergab eine ordentliche Führung und es wurde einstimmig Entlastung für die Vorstandschaft erteilt.

Bürgermeister Robert Bosch würdigte besonders die Obstpresse und die vielen schönen Gärten im Vereinsgebiet. Kreisfachberater Friedhelm Haun überreichte die Ehrungsurkunden an die Jubilare und die Tonmodelle für besonders ökologisch gestaltete Anwesen.

Das Jahresprogramm des Vereins und des Kreisverbandes für 2018 wurde vorgestellt. Der Ausflug am 16. Juni zur Landesgartenschau nach Würzburg wird zusammen mit dem GBV Mainroth und Umgebung geplant, das Apfelfest ist für den 7. Oktober vorgesehen.



Ehrungen

25 Jahre: Luise Haas, Gerdi Hacker, Almut Lindner,

40 Jahre: Karl-Heinz Bär, Gerhard Eichhorn,

50 Jahre: Albin Friedlein, Helmut Geyer.

Die Tonmodelle des Landkreises Kulmbach für besonders ökologisch gestaltete Anwesen gingen an Familie Schinzel (Schwarzach), Familie Schwander (Schmeilsdorf), Familie Neumann (Veitlahm) und Frau Frohmader (Wernstein). red