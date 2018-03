Ehrlicher Finder bringt Geldbörse zur Polizei

Vorbildlich verhielt sich ein 52-Jähriger, der am Mittwochabend in einem Einkaufswagen in der Kissinger Straße eine Geldbörse fand. Die vorherige Nutzerin hatte diese laut Informationen der Polizei wohl dort abgelegt und vergessen. Wegen der abendlichen Stunde war das Fundamt der Stadt bereits geschlossen, und der ehrliche Finder brachte die Fundsache zur Polizei. Anhand der enthaltenen Papiere konnte die Eigentümerin verständigt werden und die Geldbörse bei der Polizei abholen, melden die Beamten der Polizeiinspektion Bad Brückenau abschließend in ihrem Bericht. pol