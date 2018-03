Ehresmann bleibt D-Arzt

Lagerarbeiter, die vom Gabelstapler angefahren werden. Köche, die sich am Herd die Hand verbrennen. Schüler, die sich auf dem Weg zum Unterricht ein Bein brechen: Rund 880 000 meldepflichtige Arbeitsunfälle verzeichnen die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen jedes Jahr.

Für solche Fälle steht in der Helios Frankenwaldklinik Kronach mit Oberarzt Bernd Ehresmann ein "Durchgangsarzt" (D-Arzt) zur Verfügung. Dem Orthopäden und Unfallchirurgen mit der Zusatzbezeichnung "Spezielle Unfallchirurgie" wurde nun erneut die Zulassung zum Durchgangsarztverfahren/Verletztenartenverfahren der Berufsgenossenschaften erteilt.

"Wir freuen uns sehr, dass Herr Ehresmann wieder als D-Arzt durch die Berufsgenossenschaft zugelassen wurde. Er ist ein sehr erfahrener Mediziner, der sich bestens mit der Behandlung von Arzt-, Wege- oder Schulunfällen auskennt. Eine solche Position ist für die Versorgung der Bevölkerung in unserem Landkreis von großer Bedeutung", erklärt Klinikgeschäftsführer Christian Kloeters. Patienten mit solchem Unfall können jederzeit in die Notaufnahme der Helios Frankenwaldklinik kommen und sich direkt vor Ort behandeln lassen. Eine Überweisung ist bei einem vorliegenden Arbeits- oder Wegeunfall nicht notwendig.

Das sogenannte Durchgangsarztverfahren (kurz D-Arzt-Verfahren) regelt die Behandlung und Abrechnung eines Arbeitsunfalls. Es findet Anwendung in den Fällen, in denen eine gesetzliche Unfallversicherung die Kosten für die Behandlung übernimmt. red