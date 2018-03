Ehrenzeichen für Goer

Landrat Michael Busch verleiht das Feuerwehrehrenzeichen an Matthias Goer für 25-jährige aktive Dienstzeit am Samstag, 10. März, um 19.30 Uhr auf der Hauptversammlung im Pfarrsaal der katholischen Kirche St. Michael in Weidach. Erscheinen in Uniform ist erbeten, teilt die Feuerwehr mit. red