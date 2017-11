Ehrenamtspreis für Mentor-Begründer

Für seine 2003 entwickelte Mentor-Idee wurde Otto Stender mit dem höchsten Ehrenamtspreis der Stadt Hannover ausgezeichnet. Bereits drei Jahre später gründete sich auch in Coburg Mentor Lesespaß. Heute unterstützen in enger Zusammenarbeit mit den Schulen 250 Mentoren in Stadt und Landkreis circa 300 Kinder mit Leseschwierigkeiten und 100 Sprachpaten Flüchtlingskinder im Schulalltag. Jeder Mentor eröffnet einem Kind den Zugang zu einer Welt der Fantasie, verbessert damit aber auch seine späteren beruflichen Möglichkeiten. Von den Kindern kommt aber auch viel Freude und Begeisterung zurück. Voraussetzung für eine Tätigkeit als Mentor ist, dass man selbst mit Begeisterung liest, sich gern mit Kindern beschäftigt und eine Stunde pro Woche zur Verfügung stellen kann. Die Leseförderung findet nach Unterrichtsende oder am Nachmittag in den Räumen der jeweiligen Schule statt. Für einen erfolgreichen Start bietet Mentor Lesespaß neu einsteigenden Mentoren am Mittwoch, 8. November, wieder eine von der erfahrenen Pädagogin und Lesebeauftragten Susanne Gerhardt geleitete Schulung von 15 bis 17 Uhr in der Melchior-Franck-Schule an. Auch wer sich für eine Mentorentätigkeit oder für eine Tätigkeit als Sprachpate interessiert, kann daran teilnehmen und sich unverbindlich informieren. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 09561/33450. red