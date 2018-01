Ehrenamtskarten für Gardetrainerinnen

Da musste Landrat Klaus Peter Söllner etwas länger nach einem Parkplatz suchen, als er an der Turnhalle der Schulvorbereitenden Einrichtungen in Stadtsteinach ankam. Er wollte an einem frühen Donnerstagabend an insgesamt 13 Gardetrainerinnen der Faschingsgesellschaft Stadtsteinach die Bayerische Ehrenamtskarte aushändigen. Womit er nicht rechnen konnte: Vorher fand das wöchentliche Training der Minigarde mit 28 Kindern an der Zahl statt und zahlreiche Eltern warteten schon kurz vor Trainingsende auf ihren tanzbegeisterten Nachwuchs.

Nachdem Landrat und Faschingsfan Klaus Peter Söllner als aufmerksamer Zuschauer noch die letzten Trainingsinhalte der Minigarde verfolgen konnte, ging es nach Trainingsabschluss an die Übergabe der Ehrenamtskarten.

Der Landrat lobte das großartige und zeitintensive ehrenamtliche Engagement der Gardetrainerinnen und betonte, dass die Jugendarbeit in den Vereinen die Basis für alle späteren Erfolge ist. Er brachte seine Freude zum Ausdruck, dass die Faschingsgesellschaft Stadtsteinach seit Jahren hier Akzente setzt und sowohl sportlich mit den Garden als auch kulturell mit der Pflege des Faschingsbrauchtums ein Aushängeschild im Landkreis Kulmbach ist. Über 2700 Ehrenamtskarten seien im Landkreis Kulmbach mittlerweile bereits im Umlauf, informierte der Landrat und rund 60 Akzeptanzpartner bieten den Karteninhabern Einkaufsvorteile. Das kleine "Dankeschön im Scheckkartenformat" ist auch bayernweit sehr gut einsetzbar. Voraussetzung für den Erhalt der Ehrenamtskarte sei überdurchschnittliches ehrenamtliches Engagement - was die Trainerinnen der Faschingsgesellschaft ganzjährig unter Beweis stellen.

Stadtsteinachs Bürgermeister Roland Wolfrum überbrachte die Glückwünsche der Stadt Stadtsteinach und freute sich mit den Trainerinnen über die Auszeichnung. red