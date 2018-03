Ehren-Meisterbrief für Günther Stenglein

Kreishandwerksmeister Günther Stenglein erhielt an seinem 60. Geburtstag aus der Hand des Handwerkskammer-Präsidenten Thomas Zimmer den Ehren-Meisterbrief. Viele Repräsentanten des Handwerks und der Kommunalpolitik gaben sich am Montag ein Stelldichein im Haus des Handwerks, um Günther Stenglein herzlich zu gratulieren. Dieser unterhielt seine Gäste mit einem launigen wie ironischen Bilderrückblick auf die letzten 60 Jahre. Dabei wurde deutlich, dass Günther Stenglein ein ausgesprochener Familienmensch ist, der den traditionsreichen Handwerksbetrieb aus dem Jahr 1774 fortführt und auch einen guten Ruf genießt.

Landrat Klaus Peter Söllner sprach auch für den mit anwesenden Oberbürgermeister Henry Schramm und stellte fest: "Lieber Günther, du bist jemand, der sich unglaublich engagiert, der für Ziele eintritt, der bereit ist, Verantwortung auf allen Ebenen zu übernehmen, dabei immer mit einem feinen ironischen Hintergrund. Der auch das Augenzwinkern nicht vergisst und trotz der schweren Arbeit im Beruf und der großen kommunalpolitischen Verantwortung locker bleibt und bereit ist, auch Brücken zu bauen."

Präsident Thomas Zimmer beschrieb den Jubilar mit wenigen Worten: "Für mich bist du einfach ein Pfundskerl, auf den man sich immer verlassen kann." Zimmer hob die Bereitschaft von Günther Stenglein hervor, im Ehrenamt als Kreishandwerksmeister und im Gemeinde- und Kreisrat tätig zu sein. Für seine Verdienste als Handwerksmeister und Handwerkspersönlichkeit haben die Kollegen im oberfränkischen Handwerk und insbesondere die Vertreter in der Vorstandschaft der Handwerkskammer einstimmig beschlossen, ihm eine der höchsten Auszeichnungen zu überreichen, die es im oberfränkischen Handwerk zu verleihen gibt, den Ehren-Meisterbrief. HWK-Präsident Thomas Zimmer: "Diesen Ehren-Meisterbrief gibt es nur für herausragende Leistungen und es ist eine Auszeichnung, die ganz, ganz selten bei uns verliehen wird und du hast es absolut verdient."

Stellvertretender Kreishandwerksmeister Hans Schwender gratulierte für die 13 Innungen der Kreishandwerkerschaft Kulmbach: "Das Handwerk wird von Menschen geprägt. Handwerk ist immer auch Familie." Bürgermeister Robert Bosch überbrachte dem 3. Bürgermeister und langjährigen Gemeinderat sowie erfolgreichen Unternehmer und Handwerker die Glückwünsche der Marktgemeinde Mainleus. Bosch beleuchtete die kommunalpolitische Seite des Jubilars: "Er bringt bei uns im Marktgemeinderat seit vielen Jahren seinen handwerklichen Sachverstand und die Verbundenheit zur Heimat ein. Wenn wir ein Problem haben, dann sieht er nicht den Problemberg, sondern immer die Lösung dahinter. " Bosch würdigte seinen Stellvertreter im Amt als einen, der das Mainleuser Ehrenamt stärkt, "und das machst du nicht nur in der Kommunalpolitik, sondern auch als Firmenchef". Werner Reißaus