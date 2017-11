Ehre, wem Ehre gebührt

Ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde Meeder soll gewürdigt werden. Dazu findet ein gemeindlicher Ehrungsabend am Donnerstag, 30. November, um 18.30 Uhr in die Aula der Anna-B.-Eckstein-Schule statt, teilt die Gemeindeverwaltung mit. An diesem Abend sollen wieder in einem festlichen Rahmen verdiente Bürger ausgezeichnet werden für ihr soziales Engagement und ihren unentgeltlichen Einsatz in der Gemeinde. red