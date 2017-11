Ehepaar Keller feiert "Diamantene"

Seit sechs Jahrzehnten gehen Anni und Wilhelm Keller gemeinsam durchs Leben - mit Höhen und Tiefen. Im Kreise der Familie feierte das allseits geschätzte Jubelpaar in geistiger und körperlicher Frische diamantene Hochzeit.

Anni Keller, geborene Schamberger, ist in Knetzgau geboren und verbrachte ihre Kindheit im Ziegelhüttenweg. Nach dem Besuch der Schule fand sie in der damaligen "Waldi"-Schuhfabrik in Haßfurt einen Arbeitsplatz. Später wechselte sie in ein Pflegeheim nach Kiedrich im Rheingau.



Zwei Enkel und ein Urenkelkind

Bei einem Urlaub in der Heimat hat sie ihren späteren Ehemann Wilhelm kennengelernt, mit dem sie vor 60 Jahren vor den Traualtar trat. Dem jungen Paar wurden Sohn Udo und Tochter Marion geschenkt. Die Familie hat sich mittlerweile um zwei Enkel und ein Urenkelkind vergrößert.

Bei der Bäckerei Schlereth war Anni Keller fünf Jahre und bei der Kunstschlosserei Hellmuth 26 Jahre tätig. Dazwischen hat die 79-Jährige auch noch die beiden Enkelkinder betreut. Die Jubelbraut besucht gerne den Seniorentreff und ist Mitglied beim Frauenkreis und bei den TSV-Frauen, wo sie lange Jahre aktiv Sport getrieben hat.

Wilhelm Keller ist im Gutshof Mariaburghausen geboren. Nach dem Besuch der Volksschule in Haßfurt trat er eine Schlosserlehre beim damaligen Meister Reuß in Haßfurt an. Später wechselte er zur Haßfurter Firma Meusert und war lange Jahre im Sanitär-, Heizungs- und Kupferschmiedehandwerk tätig. 1970 trat er in den Dienst der Rhein-Main-Donau AG. Er war zunächst im Kraftwerk Ottendorf angestellt und wechselte dann ins Kraftwerk nach Knetzgau, wo er bis ins Rentenalter beschäftigt war.



Keine Langeweile

Der Jubilar ist Mitglied beim TSV Knetzgau und bei den Krippenfreunden. Beim Siedlerverein ist er Gründungsmitglied. Durch den Bau ihres Hauses, das die Eheleute 1966 bezogen, und die Beschaffung von Immobilien für die Kinder kam nie Langeweile auf. Dennoch blieb Zeit für die Geselligkeit, die bei beiden Eheleuten großgeschrieben wird. Seit fast 50 Jahren genießt der 82-jährige Jubilar den Frühschoppen am Sonntagsstammtisch.

Zum Ehejubiläum gratulierten unter anderem stellvertretender Landrat Michael Ziegler, Knetzgaus Bürgermeister Stefan Paulus und die Vertreter des Seniorentreffs. cr