Egon Landgraf mischt die nächste Altersklasse auf

Egon Landgraf hat seinen ersten Wettkampf in der Altersklasse M85 absolviert. Mit seinem fast 70 Jahre jüngeren Enkel Leon nahm er an der Staffelwertung des Winterwaldlaufs in Erlangen teil. "Wir haben zwar keinen Rekord aufgestellt, aber sind unter einer Stunde geblieben", sagte der Forchheimer mit Blick auf die 58:09 Minuten über zehn Kilometer, die sich das Duo teilte. Bis auf die Kälte kam Landgraf bestens zurecht - kein Wunder, dass er schon sein zweites Rennen in der neuen AK geplant hat: Vom Organisator des Metropolmarathons in Fürth erhielt Landgraf, der regelmäßig einer der ältesten Teilnehmer ist, eine Einladung für die Veranstaltung im Juni.



Nicht nur Medaillen zählen

Bei allem sportlichen Ehrgeiz gehe es Landgraf aber nicht in erster Linie um Podestplätze und Bestzeiten, wie er anhand zweier Anekdoten berichtet: "Beim Altstadtlauf in Memmingen war ein Rundkurs mehrmals zu absolvieren. Auf der ersten Runde sah ich einen Mann, der mir von einem Café aus zuwinkte; vermutlich, weil er verblüfft war, dass ich mit den jüngeren Startern mithielt. In der zweiten Runde grüßte er erneut und ich winkte zurück. Beim dritten Mal habe ich die Strecke verlassen, um ihm die Hand zu schütteln. Der Mann - wie sich herausstellte, war er Türke - war baff, dass ich mich persönlich bei ihm für die Anfeuerung bedankte."

Auch einer Konkurrentin bei einem Berglauf im Salzkammergut machte Landgraf einst eine Freude. "Ich überholte eine Läuferin, die ihre Kamera mit sich führte und Fotos von der Landschaft machte. Ich bot ihr an, sie vor der herrlichen Kulisse zu fotografieren. Schließlich ging sie mit einem tollen Erinnerungsbild und ich trotz der kurzen Pause mit Gold in meiner Altersklasse nach Hause", erzählt der ehemalige Schuhfabrikant. rup