Das Galakonzert der Eghalanda Musikanten findet nicht, wie versehentlich angekündigt am Samstag, sondern erst am Sonntag, 19. November statt. Beginn ist um 18 Uhr im großen Kursaal der Frankentherme Bad Königshofen. Im Mittelpunkt stehen die bekannten und beliebten Melodien der Egerländer Blasmusik von Ernst Mosch. Karten gibt es im Vorverkauf in der Frankentherme Bad Königshofen oder über das Internet unter www.eventim.de

eik