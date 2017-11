Eggolsheim holt erste Punkte

Das Tischtennis-Derby zwischen der DJK Eggolsheim und der SpVgg Effeltrich II war eine klare Angelegenheit zugunsten der Gastgeber. Damit holte der Aufsteiger nach drei Niederlagen zum Auftakt seinen ersten Sieg in der Bayernliga Nord. Die Bundesliga-Reserve bleibt dagegen punktlos Schlusslicht.



DJK Eggolsheim -

SpVgg Effeltrich II 9:2

Die Gäste hatten ohne ihre Spitzenkräfte Szillard Csölle (erste Mannschaft) und Marco Büttner (verletzt) von Beginn an einen schweren Stand und waren dank Heiko Mill/Tobias Götz mit ihrem überraschenden 3:0 über Jiri Javurek/Kenan Abel zumindest in einem der drei Doppel erfolgreich. Direkt im Anschluss sorgte Mill gegen Javurek (3:1) für den einzigen Einzelpunkt der SpVgg. Die letzte erfreuliche Nachricht für die Effeltricher war das Comeback von Barzan Ali-Kider nach gut einjähriger Verletzungspause.

Angeführt von Frontmann Thomas Flicek - er blieb in beiden Einzelbegegnungen ohne Satzverlust - zeigte der Aufsteiger eine durch die Bank konzentrierte Vorstellung und war auch in den Partien des mittleren und hinteren Paarkreuzes nicht in Verlegenheit zu bringen. jw