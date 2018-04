Egerländer Musikanten in Kulmbach: BR verlost Freikarten

Böhmische Musik mit Herz präsentieren Holger Mück und seine Egerländer Musikanten am Samstag, 14. April, um 19 Uhr in der Dr.-Stammberger-Halle. Der Veranstalter hat uns zwei mal zwei Karten zur Verfügung gestellt, die wir gerne verlosen möchten.

Wer gewinnen will, muss bis morgen, 12 Uhr, ein Fax (09221/949378) oder eine E-Mail (redaktion.kulmbach@infranken.de) an die BR-Redaktion schicken und seinen Namen samt Telefonnummer sowie das Kennwort "Egerland" angeben. Die Gewinner werden von uns verständigt.

Karten für den Blasmusikabend gibt es aber auch noch im Vorverkauf, unter anderem in der BR-Geschäftsstelle am Kressenstein sowie unter der Ticket-Hotline 01806/994407.

Einlass ist ab 18 Uhr. Durch das Programm führt Sandra Spindler. red