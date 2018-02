Edith Zink weiter Vorsitzende

Die Vorsitzende Edith Zink des Rhönclub-Zweigvereins Unterelsbach berichtete bei der Jahresversammlung, dass der Zweigverein aktuell 95 Haupt-, 111 Anschluss- und 59 Jugendmitglieder zählt. Das ergibt einen Mitgliederstand von 265, was 15 Mitglieder mehr als ein Jahr zuvor sind. Bei den Wahlen wurde sie als Vorsitzende bestätigt.

Fünf Ruhebänke wurden neu gestrichen und zwei sogar neu hergestellt, berichtete die Vorsitzende. Im Rahmen des Ferienprogramms der Großgemeinde wurde ein Lehmofen am Forsthaus errichtet und im nächsten Jahr soll das Baumhaus restauriert werden. Das Saueichenfest war wie in jedem Jahr eine Herausforderung für den Verein und ist trotz eines Stromproblems wieder gut über die Bühne gegangen. Bürgermeisterin Birgit Erb wünschte sich, dass die Kooperation Let´s go Familien, Kids und Kitas mit der Kindertagesstätte Oberelsbach weitergeht. Konrad Tripp, stellvertretender Regionsvorsitzender der Saale/Sinn-Region, lobte die vielen Aktionen, die das ganze Jahr über für jung und alt angeboten werden.

Ein Tag mit den Falkner Michael Schanze am Forsthaus an der Saueiche war für groß und klein ein tolles Erlebnis, berichtete Naturschutzwartin Barbara Roßhirt. Kulturwartin Agnes Sitzmann berichtete vom Rhöner Maskenfasching in Oberelsbach und der Verleihung des Heimatpreises Unterfranken in der Würzburger Residenz. Jugendwartin Anna-Lena Zink blickte auf zahlreiche Kinder- und Jugendaktionen zurück. Die Kindertanzgruppe besteht zurzeit aus 14 Tanzkindern im Alter zwischen vier und 16 Jahren. Tanzwartin Susanne Klemm hatte mit ihnen fünf Auftritte im vergangenen Jahr.



Zahlreiche Wanderungen

Auf sechs Familienwanderungen blickte Familienwartin Alexandra Klemm zurück, unter anderem eine Osterwanderung, eine Ritter-Rätsel-Tour, Familienzeltlager, Zoobesuch, Hauptfamilien-Wochenende auf den Hoherodskopf und die Nikolauswanderung.

Wanderwart Andreas Zink konnte von 34 Wanderungen berichten mit 481 Teilnehmern und 221 zurückgelegten Kilometern. pk