Eck: "Der Reiz ist leider weg"

Zu den Stadtmeisterschaften im Sportschießen waren neben den Mitgliedern der Coburger Schützenvereine auch alle Sportschützen mit Wohnsitz Coburg sowie die Polizeiinspektion Coburg und Mitarbeiter der Stadtverwaltung eingeladen.

Insgesamt starteten 43 Teilnehmer von der SG Coburg, dem SV Wildenheid und dem SV Creidlitz. Die Wettkämpfe wurden in den Disziplinen Luftgewehr, Luftgewehr Auflage, Luftpistole, Luftpistole Auflage, Sportpistole, KK-Gewehr Auflage und KK-Liegendkampf 60 Schuss ausgetragen.

Bei der Siegerehrung stellte Oberschützenmeister Michael Eck ernüchternd fest, dass die Stadtmeisterschaften im Sportschießen offensichtlich ihren Reiz verloren haben. Im Vergleich zum Vorjahr, als die SG Coburg Ausrichter der Stadtmeisterschaften war, ist die Teilnehmerzahl fast gleich geblieben. Von den vier in Coburg ansässigen Schützenvereinen nahmen nur Mitglieder von zwei Vereinen teil.

Hinzu kommt eine in Coburg wohnende Schützin, die in Wildenheid Mitglied ist. Die Einladung der Polizeiinspektion Coburg sowie der Stadtverwaltung sei leider ohne Reaktion geblieben.

Dies dürfte sicherlich daran liegen, dass zum einen die Meisterschaften des laufenden Sportjahres bis in den Herbst andauern und zum anderen die Rundenwettkämpfe sowie die ersten Meisterschaftstermine für das Sportjahr 2018 bereits begonnen haben. So gesehen sind die Terminkalender der Sportschützen gut gefüllt und lassen nur noch bedingt Raum für zusätzliche Aktivitäten.

Und auch die Angehörigen der weiteren eingeladenen Institutionen richten, bedingt durch die immer stärker werdende Anforderungen im beruflichen Umfeld, die Prioritäten der Freizeitgestaltung entsprechend aus. Inwieweit eine Fortführung der Stadtmeisterschaften zukunftsträchtig erscheint, bedarf einer eingehenden Bewertung der ansässigen Schützenvereine.

Die anschließende Siegerehrung wurde vom den Schützenmeistern Sven Klostermann und Oliver Schulz vorgenommen.



Die Stadtmeister 2017



Luftgewehr

Schüler weiblich: Celina Klostermann; Schüler männlich: Mike Klostermann; Jugend männlich : Yanick Sippel; Schützenklasse männlich : Patrick Mohr; Altersklasse männlich: Reiner Sippel; Senioren männlich : Erhard Loch (alle SV Creidlitz).



Luftgewehr aufgelegt

Senioren A männlich: Rainer Reißenweber (SG Coburg); Senioren A weiblich: Christina Zeitner (SV Creidlitz); Senioren B männlich: Ralf Schramm (SV Creidlitz); Senioren C männlich: Christoph Förbs; Senioren C weiblich: Erika Eck (alle SV Creidlitz).



Luftpistole

Schützenklasse männlich: Georg Schlenzig (SG Coburg); Schützenklasse weiblich : Julia Schulz; Altersklasse männlich: Georgios Karanikas (ale SV Creidlitz); Senioren männlich: Günter Schlenzig (SG Coburg).



Luftpistole aufgelegt

Senioren A männlich : Reinhard Mohr; Senioren C männlich: Christoph Förbs.



Kleinkaliber liegend - 50 Meter

Schützenklasse männlich : Sven Kostermann (alle SV Creidlitz); Senioren A weiblich: Birgit Fischer; Senioren C männlich: Horst Schreurer (SG Coburg).



Kleinkaliber Auflage - 50 Meter

Senioren A männlich : Reinhard Mohr; Senioren A weiblich: Renate Schramm; Senioren B männlich: Ralf Schramm (alle SV Creidlitz); Senioren C männlich: Horst Schreuer (SG Coburg).



Sportpistole - 25 Meter

Schützenklasse männlich: Oliver Schulz; Schützenklasse weiblich: Julia Schulz; Altersklasse männlich: Georgios Karanikas (alle SV Creidlitz); Senioren männlich: Günter Schlenzig (SG Coburg).



Freie Pistole - 50 Meter

Schützenklasse männlich:

Oliver Schulz; Senioren männlich: Sergej Netschiporenko (beide SV Creidlitz). me