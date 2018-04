"Echte Körper": Stadt Coburg prüft vor Ort

Die Stadt Coburg will die Ausstellung "Echte Körper - von den Toten lernen", die von Freitag, 6., bis Sonntag, 15. April, in der alten Angerturnhalle stattfinden soll, vor Ort überprüfen. In anderen Städten hatte es Schwierigkeiten gegeben, unter anderem mit der Frage, ob die Zurschaustellung der Körper Verstorbener rechtens sei und ob der Veranstalter die erforderlichen Papiere habe.

Nach Rücksprache mit Ordnungs-, Rechts- und Standesamt komme die Stadt Coburg zur Auffassung, dass eine Genehmigungspflicht für die Veranstaltung aus dem "Körperwelten-Urteil" des bayerischen Verwaltungsgerichtshofes (VGH) von 2003 nicht herauszulesen sei, teilt Stadt-Pressesprecher David Schmitt mit. Die Veranstaltung sei beim Ordnungsamt angemeldet worden, dies sei grundsätzlich ausreichend. Die Stadt könne aber die Ausstellung untersagen, wenn sie der Auffassung sei, dass die Ausstellung den Anforderungen des Bestattungsrechts widerspreche, so Schmitt. Vom Veranstalter sei eine eidesstattliche Versicherung angefordert worden, in der "das Vorliegen der notwendigen Einwilligungen in die Plastination glaubhaft gemacht wird", schreibt Schmitt weiter. red