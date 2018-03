Ebs kann Coburg in die Aufstiegssuppe spucken

Die Ebermannstadter Basketballfans dürfen sich auf einen wahren Heimspielmarathon in der Stadthalle freuen. Für die erste und zweite Mannschaft der Herren stehen am Samstag die letzten Saisonspiele an. Der Sonntag gehört der Jugend.



Männer, Bezirksliga Ofr.

TSV Ebermannstadt -

BBC Coburg II

Um 18.30 Uhr kommt es zu einem interessanten Aufeinandertreffen der Bezirksliga-Teams aus Ebermannstadt und Coburg. Da die Coburger noch Aufstiegsambitionen haben und dieses Spiel unbedingt gewinnen müssen, die TSVler um Coach Otto Hauser ihrerseits die Saison mit einem Sieg beenden wollen und das Hinspiel deutlich gewannen, liegt eine gewisse Brisanz in dieser Begegnung. Die Fans dürfen sich auf jeden Fall auf einen offenen Schlagabtausch freuen.



Männer, Kreisliga A

TSV Ebermannstadt II -

SV Pettstadt II

Heute um 16 Uhr versucht die Reserve, ihre durchwachsene Serie mit einem Sieg zu beenden. Ebs ist zwar Vierter, in der Liga mit ohnehin nur sieben Mannschaften sind aber zwei Teams im Laufe der Saison aus dem Spielbetrieb ausgeschieden. Pettstadt ist sieglos Letzter.



U12, U16 und U18 im Einsatz

Weiter geht es am Sonntag mit den Jugendteams. Um 10.30 Uhr bestreitet die U12 ihr Heimspiel gegen Kulmbach. Das Team um die Coaches Thomas Krauß und Frank Löser steht noch mitten in der Saison und will mit einem Sieg in der Tabelle nach oben klettern. Ihr letztes Spiel bestreitet die U16 in der Bezirksklasse um 14.45 Uhr. Hier wird Coach Thomas Wiese alles versuchen, damit sein Team die durchwachsene Saison gegen Pettstadt mit einem Sieg beendet. Zum Abschluss empfängt die von Otto Hauser und Alex Schnell trainierte U18 um 17 Uhr die Maintal Baskets Haßberge aus Knetzgau. Da die TSVler das Hinspiel mit 44:57 verloren, sind alle Spieler bis in die Haarspitzen motiviert, um diese Niederlage wettzumachen und Platz 2 in der Bezirksliga Oberfranken zu verteidigen. red