Ebs beendet Saison ohne Auswärtspunkt

Die erste Männermannschaft der Sportkegler des TSV Ebermannstadt hat ihr letztes Auswärtsspiel der Bezirksliga in Seußling verloren. Somit bleibt der Auf- und längst feststehende Absteiger in der Fremde ohne Punkte.



Männer, Bezirksliga A West

SKC Seußling -

TSV Ebermannstadt 4:2

Auf der Zwei-Bahnen-Anlage startete Marco Edelmann mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 577 Holz fulminant. Im zweiten Durchgang gelangen ihm hervorragende 173 Holz (104/69/0), was einen Einzelbahnrekord bedeutete. Nachdem Tim Schnitzerlein mit 512 bereits den zweiten Mannschaftspunkt (MP) verbucht hatte, wuchsen die Hoffnungen auf einen überraschender Auswärtserfolg. Allerdings erwischte Routinier Jürgen Trautner (448) nicht seinen besten Tag. Da der etatmäßige Schlusskegler Werner Giersch passen musste, kam Michael Parzefall zu einem unerwarteten Comeback nach zweimonatiger Kegelpause.

Er hielt den Vorsprung von zehn Holz bis zum dritten Satz, ehe seine Kräfte schwanden und der Seußlinger einen Endspurt hinlegte. Somit fiel die Niederlage bei 6:10 Satzpunkten und 2009:2061 Holz letztlich doch deutlich aus.



Männer, Kreisklasse D2

RSV Bavaria Lisberg II -

TSV Ebermannstadt II 6:0

Tobias Beyer (454) erzielte den TSV-Bestwert. Ihm fehlten nur zwei Kegel zum Gewinn des Ehrenpunkts. Komplettiert wurde das Team von Martin Edelmann (415), Harald Wagner (408) und Michael Parzefall (432), der binnen vier Stunden somit zwei Mal zum Einsatz kam.



Gemischte, Kreisklasse B

TSV Ebermannstadt -

SV Memmelsdorf II 1:5

Andreas Martin (459) war der TSV-Ehrenpunkt vorbehalten. Bertram Müller (382), das Gespann Carolin Haagen und Ursula Parzefall (399) sowie Harald Ott (389) steuerten die restlichen Kegel bei.



U18, Bezirksklasse

FC Eintracht Bamberg -

TSV Ebermannstadt 6:0

Keine Chance hatte die Jugend, die in Unterzahl antrat. Umso erstaunlicher, dass Roman Ott (466) eine Saisonbestleistung und Laura Scholz (489) sogar eine neue persönliche Auswärtsbestmarke erreichten. Leon Herzing (432) wusste ebenfalls zu gefallen. mp