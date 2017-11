Ebersdorfer als vermisst gemeldete

Bei der Suche nach einem Vermissten aus Ebersdorf bittet die Polizei in Coburg um Mithilfe aus der Bevölkerung. Seit Donnerstagabend wird Edmund Nembach (67) vermisst. Er ist etwa 1,77 Meter groß, hat eine normale Statur und kurze graue Haare. An seiner linken Hand ist der Mittelfinger amputiert worden. Bekleidet ist Edmund Nembach mit einer blauen Wanderjacke und Wanderschuhen. Er dürfte zu Fuß unterwegs sein. Eventuell befindet sich Edmund Nembach in hilfloser Lage oder ist orientierungslos. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Coburg unter der Telefonnummer 09561/645209 in Verbindung zu setzen. pi