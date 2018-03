Eberner zeigen spannende Spiele

Der Handballtag des TV Ebern war ein voller Erfolg. Acht Stunden Handball am Fließband sahen die Zuschauer.

Im drittletzten Vorbereitungsspiel auf die Bezirksoberligasaison stand für die TVE-Herren eine echte Bewährungsprobe an. Am "Tag des Handballs" verloren sie gegen den MHV 09 Schweinfurt allerdings am Ende etwas unglücklich mit 26:27 (10:11). Während die Gäste mit breiter Bank antraten, war der Eberner Kader nach den Ausfällen von L. Geuß, Bauer, Kammer, Kinder, Hippeli und Hohmann nicht so breit aufgestellt wie erhofft, sodass Jonathan Steffan wieder einmal sein Können in den "Ersten" zeigte.

Die Gastmannschaft präsentierte sich im Abwehrverbund in einer sehr offensiven 3:2:1-Abwehr, auf die sich der TV Ebern ein paar Minuten einstellen musste. Aber mit geduldigem Angriffsspiel gelang es den Ebernern immer wieder, sich gute Wurfchancen zu erspielen, die jedoch bisweilen nicht ihr Ziel fanden. Dass sich bis zum 7:8 keine Mannschaft frühzeitig absetzte, lag aber auch an der guten 6:0-Abwehrreihe des TVE. Mit klaren Absprachen und gutem Verschieben zeigten sich die Spieler hochkonzentriert. Kurz vor der Halbzeit gingen die Gäste erstmals mit zwei Toren in Führung, doch zur Pausensirene blieb es bei einem knappen 10:11 aus Eberner Sicht.

Im zweiten Abschnitt übernahm die Heimmannschaft schnell wieder die Führung. Beide Abwehrreihen arbeiteten weiter verbissen, wobei bei Ebern nun das Spiel über den Kreis stärker in den Fokus geriet. Auch wenn die "Turner" beim 15:13, 17:15 und 22:20 jeweils mit zwei Toren in Front waren, gelang dem unterfränkischen Bezirksoberligisten stets der Ausgleich, um beim 23:22 in einer Überzahlphase ihrerseits wieder in Führung zu gehen.

Schweinfurt brachte gegen Ende den siebten Feldspieler, und mit ihrem letzten Angriff erzielten die Gäste das 27:26, doch war ihr Tor verwaist. Nach einer Auszeit fehlte den Ebernern jedoch eine einzige Sekunde auf der Uhr zum Ausgleich. Dennoch können die Eberner auf dieser ordentlichen Leistung aufbauen. Weiter geht es dann am Freitag gegen den Bezirksligisten HC 03 Bamberg II. - Tore für Ebern: Haberl (8), Weiß (6), Müller (4/2), Feldmann (2), Görtler (2), Steffan (2), Aumüller (1), Dürrbeck (1/1)

Der TV Ebern II und der TV Ebersdorf II trennten sich 27:27 (9:15). Im ersten Durchgang sah es nicht nach dem Remis für die Gastgeber aus, die zum Wechsel mit sechs Toren im Hintertreffen lagen, sich jedoch nach Wiederbeginn steigerten. - Tore für Ebern: W. Geuß (7), Ruppert (5), Görtler (5), Wientzek (4/1), Steffan (3), Zillig, T. Batzner, Vierbücher (je 1).

Die in diesem Jahr aufgelöste Damenmannschaft des TV Ebern traf sich am Tag des Handballes noch einmal zu einem Freundschaftsspiel gegen die TS Coburg (18:19), bei dem letztlich das Wiedersehen wichtiger war als die Begegnung selbst, zumal sie in alle Himmelsrichtungen verstreut sind und bereits in anderen Vereinen ihren Spielbetrieb absolvieren. Die Ebernerinnen führten gegen Coburg zwischenzeitlich mit 15:9, verloren jedoch die Partie noch knapp. Jutta Geuß (6), Theresa von Rothenhan (6), Annika Schmitt (5) und Carolin Barth (1) erzielten die Treffer.

Am Vormittag hatten bereits rund 25 bis 30 Minis ein eigenes Turnier gespielt, das Eltern, Omas und Opas mit Begeisterung verfolgten.

Weitere Ergebnisse vom Handballtag: TV Ebern A-Junioren - TV Michelau 17:20 (7:7), TV Ebern weibliche B-Jugend - TSV Weitramsdorf 12:7 (9:4) di