Eberner zeigen sich in Oberbayern formstark

Erneut wurde in Dorfen die oberbayerische Meisterschaft im Kickboxen, Kata-Formenlauf und Jiu-Jitsu ausgerichtet. Knapp 100 Starter waren am Start, davon einige Mitglieder der Kampfsportschule Rögner aus Ebern.

Im Kata-Formenlauf (Demonstrationswettbewerb) wurde der älteste Teilnehmer, Georg Mahr, in der Kategorie Waffen ohne Musik Vierter. Beim Point-fighting (Punktekämpfen) holte sich David Holstein bei der männlichen Jugend bis 65 Kilo den zweiten Platz. Im Leichtkontakt kämpfte sich Laura Klopf in der Kategorie weibliche Jugend bis 50 Kilo auf den ersten Platz, ebenso wie Petra Barth aus Dörfleins bei den Damen bis 60 Kilo. Regina Holstein aus Ebern freute sich bei den Damen über 65 Kilo ebenfalls über den Sieg. Bei der männlichen Jugend gewann Patrick Zapf bis 65 Kilo die Silbermedaille.In Dorfen gab es die Möglichkeit, als "Newcomer" zu starten, um das erste Mal Wettkampfluft zu schnuppern. Hier trat Emma Einwag an und gewann gleich beim ersten Mal den Goldpokal.

Auch wenn es eines der letzten Turniere des Jahres war, diente es nochmals als gute Übung, um nicht aus der Form zu kommen. Trainer Martin Wolf freute sich über die Zahl der Teilnehmer. kp